- Mai multe manifestații împotriva restricțiilor impuse pentru a limita raspândirea coronavirusului au adunat mii de oameni sâmbata în mai multe orașe din Germania, în ciuda riscului unui al treilea val al pandemiei, relateaza AFP.La München, poliția a anunțat ca…

- Ministrul Justitiei: Avem in prim-plan reacția severa a statului impotriva criminalitații organizate și corupției „Lucram la o agenda comuna Guvern - Sistem Judiciar - și (pentru componenta legislativa) Parlament - care sa puna in prim-plan reacția severa a statului impotriva criminalitații organizate…

- Economia da semne clare de revenire, Produsul Intern Brut in ultimul trimestru din 2020 crescand cu 5,3% fata de cel anterior, insa anul 2021 inca sta sub semnul incertitudinii din punct de vedere al crizei sanitare Covid-19, potrivit ministrului Finantelor, Alexandru Nazare. "Din cauza pandemiei Covid-19,…

- Administratia Chinei a acuzat, duminica, Statele Unite de perturbarea cooperarii in combaterea pandemiei, prin subminarea institutiilor internationale, in contextul criticilor Washingtonului dupa ancheta Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) privind originile coronavirusului. Echipa OMS care s-a deplasat…

- Statele Unite au ajuns vineri la 25.901.960 de infectii confirmate cu virusul SARS-CoV-2 si la 436.217 de decese asociate bolii COVID-19, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza EFE. Bilantul publicat la 20:00 ora locala (01:00 GMT sambata) indica 3.614 de decese in…

- Netflix a incheiat anul trecut cu peste 200 de milioane de abonați, pe fondul consumatorilor ținuți acasa de pandemie și dornici de divertisment și cererii in creștere pe piețele internaționale, relateaza Wall Street Journal. Citește și: Comisia Europeana a decis: Vaccinarea ramane voluntara…

- Datoria Spaniei a depașit 114% din PIB, in 2020, in urma cresterii semnificative a cheltuielilor pentru atenuarea efectelor pandemiei Spania ar urma sa inceapa in 2021 reducerea deficitului si a datoriei ca procentaj din PIB, pe fondul unei asteptate redresari a economiei, dupa declinul cauzat de pandemia…

- Bilantul zilei de marti in SUA a fost de peste 235.000 de noi infectari si 4.470 de decese. In prezent, aproximativ 131.000 de persoane se afla internate in spital ca urmare a infectarii cu COVID-19.Media deceselor in ultimele sapte zile este la cel mai inalt nivel de la debutul pandemiei, potrivit…