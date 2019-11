Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Fiat Chrysler Automobiles (FCA), John Elkann, s-a declarat increzator, joi, ca producatorul auto italo-american va finaliza fuziunea cu grupul francez PSA anul acesta si a dezmintit temerile privind litigiul judiciar lansat de rivala General Motors (GM), transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- General Motors (GM) a inregistrat miercuri un proces impotriva Fiat Chrysler Automobile (FCA), acuzand producatorul auto rival ca pe parcursul mai multor ani a platit mita pentru a corupe procesul de negociere cu sindicatul United Auto Workers (UAW) si a obtine salarii si avantaje in relatiile de munca,…

- Angajamentul Fiat Chrysler și Peugeot de a nu inchide fabricile in cazul fuziunii va fi probabil supus unor presiuni mari, deoarece grupul combinat ar avea o capacitate de producție de aproape 6 milioane de vehicule pe o piata auto incetinita, transmite Reuters.Companiile au prezentat saptamana…

- Fiat Chrysler Automobiles si PSA și-au anunțat fuziunea, formand al patrulea gigant auto global, cu o valoare de 50 mld. dolari și vanzari anuale de 9 mil. vehicule Consiliile de Administratie ale companiei italo-americane Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si grupului francez PSA au aprobat joi fuziunea…

- Constructorul auto italiano-american Fiat Chrysler Automobiles a convocat o reuniune a Consiliului de Administratie in seara zilei de miercuri pentru a discuta o posibila alianta cu rivalul francez PSA, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres.Separat,…

- General Motors (GM) a facut un pas neobișnuit de a face apel direct la angajații sai sindicalizați printr-o scrisoare prin care a prezentat cea mai recenta oferta menita sa puna capat grevei care dureaza deja de o luna, costand compania peste un miliard de dolari, transmite Reuters, potrivit Mediafax.In…

- Statele Unite spera sa reia negocierile privind denuclearizarea cu Coreea de Nord in urmatoarele zile sau saptamani, a declarat duminica secretarul de stat american Mike Pompeo, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: SUA și-au retras cel mai avansat sisten anti-racheta din Romania…

- Deboeuf, care in urma cu cativa ani era directorul programului 'Entry' de la Renault, in cadrul caruia sunt dezvoltate automobilele Dacia, era unul dintre apropiatii fostului sef Carlos Ghosn si a lucrat in aceasta companie din 1993.Potrivit unei surse din apropierea acestui dosar, Arnaud…