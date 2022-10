OFICIAL: Ferrari 499P este mașina cu care producătorul italian va concura in WEC Denumirea noului model nu a fost aleasa la intamplare, ci s-a adaptat rigorilor tradiționale ale producatorului italian. 499 provine de la capacitatea in centimetri cubi a fiecarui cilindru de sub capota, in timp ce litera „P" provine de la cuvantul „prototip". Odata introdusa in ecuație și arhitectura motorului și numarul de cilindri, V6, aflam ca noul Ferrari 499P este animat de un propulsor de 3 litri, twin-turbo dar... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

