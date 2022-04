Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul motan Stepan ajuta animalele din Ucraina. Stapana pisoiului a fost nevoita sa se mute din Harkov din cauza razboiului. Astfel, Stepan s-a mutat in Franța și devenit „voluntar”. Influencerul este apreciat și iubit de un milion de abonați, care ii pun like-uri și ii scriu mesaje induioșitoare…

- Deputatul independent Dumitru Flucus, ales pe listele PNL, a anuntat marti ca trece la grupul parlamentar al AUR. „Incepand de astazi imi incetez activitatea ca si deputat neafiliat si voi incepe activitatea in cadrul grupului parlamentar al AUR”, a spus Flucus in plenul Camerei Deputatilor. Flucuș…

- Play-off, etapa 1: Sambata, 19 martie – ora 17.30: ACS Petrolul – „U“ Cluj.Duminica, 20 martie – ora 11.30: Hermannstadt – Unirea Slobozia.Luni, 21 martie – ora 18.00: Concordia Chiajna – CSA Steaua. Clasament: 1. Petrolul 49 puncte, 2. „U“ Cluj 42, 3. Hermannstadt 41, 4. Steaua 37, 5. Chiajna 36, 6.…

- Sezonul regulat al Ligii a II-a s-a incheiat. Lider e Petrolul, 49 de puncte, iar U Cluj ocupa locul 2, cu 42 de puncte. Podiumul este completat de FC Hermannstadt, cu 41 de puncte. Au mai obtinut calificarea in play-off echipele de pe locurile 4-6, CSA Steaua, 37 de puncte, Concordia Chiajna, 36 de…

- Fotbalistul craiovean Alexandru Baluta a fost decisiv in meciul castigat de Academia Puskas, cu 2-1, duminica, in deplasare, in fata formatiei Mezokovesd. Fostul fotbalist al Universitatii Craiova a inscris ambele goluri ale oaspetilor, in minutele 14 si 64. Pentru invinsi a marcat Jurina (’68). Dupa…

- FCSB a evitat in prelungiri un eșec cu CFR Cluj (3-3), care ar fi inchis lupta pentru titlu, și pastreaza ecartul de 10 puncte. In ultimele 8 etape are un traseu mult mai accesibil decat campioana, care urmeaza sa intalneasca, in afara de doua excepții, doar echipe ce au ca obiectiv accesul in play-off.…

- 83.1% din decesele inregistrate in prima saptamana din an au fost la persoane nevaccinate, conform raportului saptamanal al INSP. In saptamana 3-9 ianuarie, 43.5% din cazuri inregistrate au fost in București, Cluj, Suceava, Timiș si Brașov.54.9% din cazurile confirmate s-au inregistrat…

- Vocea Romaniei revine la Pro TV. Cum te poți inscrie! Vocea Romaniei revine in 2022 la Pro TV, dupa o pauza de 2 ani. Deja s-a dat startul inscrierilor pentru cel de-al zecelea sezon. Doritorii pot completa online forumularul de inscriere, pe vocearomaniei.protv.ro. Vezi aceasta postare pe Instagram…