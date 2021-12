Calendar ortodox: 8 decembrie - Pomenirea Cuviosului Parinte Patapie

In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Patapie.Cuviosul Parintele nostru Patapie era de loc din Teba Egiptului. Alegand viata calugareasca, a urmat lui Hristos si s a nevoit multi ani in pustiu. Apoi a venit la Constantinopol, unde…