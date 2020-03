Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus luni 'restrictionarea' calatorilor 'non-esentiale' spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile, in contextul in care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP si Reuters. 'Cu cat…

- Uniunea Europeana va evalua joi situatia dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a le interzice europenilor sa intre in SUA pentru a limita raspandirea pandemiei cauzate de noul coronavirus, a anuntat presedintele Consiliului European, Charles Michel, potrivit AFP. "Perturbarea economica…

- Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat oficial miercuri ca epidemia de coronavirus este oficial pandemie. Exista peste 1.200 de cazuri infectari de coronavirus confirmate in Statele Unite, inclusiv cel puțin 37 de decese.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri seara ca isi anuleaza vizita prevazuta joi in Grecia, pentru a se concentra pe raspunsul la pandemia de coronavirus, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Data fiind situatia in evolutie in Europa cu privire la COVID-19 si…

- Organizatorii concursului Eurovision, care urmeaza sa aiba loc in mai la Rotterdam, au declarat vineri ca obiectivul lor este de a asigura derularea acestui eveniment muzical major care atrage mii de spectatori, scrie AFP, potrivit news.ro.Serviciul public olandez de radio si televiziune NPO…

- Ediția din acest an a concursului Eurovision a fost programata, in luna mai, la Rotterdam, in Țarile de Jos, iar organizatorii dau asigurari ca acest eveniment va avea loc, in ciuda epidemiei de coronavirus care a lovit și Europa.NPO, serviciul public olandez de radio si televiziune, a anunțat ca urmareste…

- Tom Cruise, care se afla in Italia pentru filmarile la „Mission: Impossible 7„, este blocat intr-un hotel din Venetia din cauza epidemiei cu noul coronavirus din Italia. Actorul a sosit pe 20 februarie in orasul italian unde urma sa filmeze pentru „Mission: Impossible 7„. Tom Cruise, in varsta de 57…

- Noul coronavirus se va numi oficial „Covid-19„, a anuntat marti directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Aceasta denumire o inlocuieste pe cea anterioara – 2019-nCoV – decisa in mod provizoriu dupa aparitia bolii in decembrie 2019. Noul nume a fost ales astfel incat sa fie „usor de pronuntat„,…