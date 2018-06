Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis, marți, sesizarea Curții Constituționale cu privire la legea prin care majoritatea PSD-ALDE, susținuta de UDMR și minoritați, aduce sute de modificari Codului de procedura penala.

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat luni ca PNL va contesta la Curtea Constitutionala proiectul de lege privind modificarea Codului de procedura penala, scrie Agerpres. Citeste si: LIVE VIDEO Protestatarii #rezist s-au adunat la Parlament: 'V-ati batut joc de istoria Romaniei,…

- "Zi fierbinte azi in Parlament. Dar mai fierbinte este acest dosar pe care l-am primit. Este halucinant ce se intampla la aceasta ora pentru ca asistam practic la o noua zi neagra in Parlament, putem sa o numim 'lunea neagra', pentru ca in urma cu cateva clipe am primit acest document cu modificarea…

- PMP trage un semnal de alarma asupra modului in care sunt dezbatute in Parlament modificarile la Codul de procedura penala, considerand ca aceasta zi poate fi numita "lunea neagra", a declarat, luni, presedintele PMP, Eugen Tomac, conform Agerpres."Zi fierbinte azi in Parlament. Dar mai fierbinte…

- Comisia Europeana nu comenteaza deciziile curtilor nationale, dar monitorizeaza lupta anticoruptie prin Mecanismul de Cooperare si Verificare pe Justitie, a declarat joi un purtator de cuvant al CE.

- O noua misiune de evaluare a Romaniei, in cadrul MCV, vine in Romania in perioada 25- 27 iunie. Anunțul a fost facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, intr-o adresa transmisa Senatului. Președintele comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc a fost desemnat sa participe la ședința comisiei…

- Seful Senatului a comentat, in cadrul unei emisiuni la Antena 3, problema protocoalelor secrete. Calin Popescu Tariceanu sustine ca protocoalele trebuiau mentionate in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare instituit de Comisia Europeana. In acest sens, liderul ALDE sustine ca exista o anumita…

- Curtea Constituționala refuza sa mai discute cu delegația Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare în Justiție, pe care România l-a acceptat ca o condiție pentru aderarea la UE.