- Se intorc berzele. In localitatea Bicfalau, din Covasna, a fost vazuta in cuib prima barza intoarsa din țarile calde. A sosit mai devreme cu cateva zile fața de anii precedenți. Peste cateva saptamani abia vor veni, in stoluri, și celelalte berze.

- Cu o saptamana inainte de sosirea primaverii, martisoarele au aparut in vanzare. Chiar pe bulevardul Stefan cel Mare, zeci de comercianti au venit cu martisoare de toate formele si pentru toate buzunarele.

- Adrian Petre (22 de ani) este, incepand din aceasta seara, noul jucator al celor de la FCSB. Atacantul venit de la Esbjerg a parafat contractul cu vicecampioana Romaniei, cu care are planuri mari. ...

- Cladirea Primariei Pietroasa a fost distrusa luni dimineata aproape in totalitate. Martorii nefericitului eveniment au declarat pentru Lugoj Info.ro ca incendiul a fost semnalat de cativa localnici care au sunat imediat la 112. Pompierii din Faget au trimis in localitatea Pietroasa mai multe echipaje…

- Ninge abundent si in judetele Brasov si Covasna, iar asta este o veste buna pentru hotelieri si pasionatii sporturilor de iarna! Insa, ninsoarea este o problema pentru autoritatile care trebuie sa lucreze la foc continuu pentru ca drumurile sunt ramana practicabile.

- Celebra bloggerita tunisiana Lina Ben Mhenni, o figura a revolutiei din 2011 care a pus capat regimului Ben Ali, a decedat luni la varsta de 36 de ani dupa o lupta indelungata cu o boala grava.

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai influenți baschetbaliști ai tuturor timpurilor a murit duminica, intr-un cumplit accident de elicopter. Sportivul american avea 41 de ani și, potrivit TMZ, toți cei aflați la bord au pierit in urma prabușirii. Printre ei și fiica sa de 13 ani, Gianna.

- Atacul sangeros petrecut in cartierul Tei Toboc in urma cu o saptamana a fost surprins pe camerele de luat vederi din zona. Incaierarea a avut loc intre Bebino, șeful Clanului Sportivilor și Cezar Petcu, liderul Clanului Țiganilor.