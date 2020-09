Stiri pe aceeasi tema

- Se ridica restricțiile. Anunțul facut de Guvern. Acest lucru nu va mai fi interzis Se ridica restricțiile. Anunțul a fost facut chiar de un membru important al Guvernului care a precizat ca un lucru așteptat de milioane de romani ar urma sa nu mai fie interzis. Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj!…

- Doliu in lumea filmului: Celebra actrița din Game of Thrones a murit! Fanii sunt in stare de șoc Actrița Diana Rigg, cunoscuta pentru rolul sau din seria Game of Thrones, a murit la varsta de 82 de ani. Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Anunțul care i-a intristat pe fani a fost fpcut chiar de…

- Semnele care arata clar ca ești un om inteligent. Nu e nevoie de un test de IQ Cum ne dam seama daca o persoana este inteligenta sau nu? Psihologii au identificat 10 semne care disting o persoana inteligenta. Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Iata care sunt ele: Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Amenzi, inchisoare ori suspendarea drepturilor parintești – Vezi ce risca spaniolii care refuza sa-și lase copiii la școala Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate La fel ca in Romania, școlile din Spania au fost…

- Imagini accident grav in Baia Mare. Patru victime din care una a ramas incarcerata.foto Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! In data de 23.08.2020, la orele 23:50, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin 112 cu privire la producerea unui accident rutier in municipiu. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- O universitate da bani celor care nu fac nimic! Nu este o gluma. Cat valoreaza o bursa Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! O universitate din Germania da burse uriașe celor care aleg sa nu faca un anumit lucru. Sunt trei burse in valoare de 1.600 de euro iar cei care vor sa beneficieze de acesti…

- Accident grav in Maramureș in urma cu puțin timp. Cinci persoane ranite in urma impactului Serviciul de Ambulanta Judetean Maramures a anuntat ca la Vadu Izei a avut loc un accident grav de circulatie cu 5 victime, 2 copii si 3 adulti, constienti, unii cu atac de panica. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Accident spectaculos in urma cu puțin timp in Baia Mare. Trei mașini facute praf Accident rutier in urma cu putin timp in Baia Mare pe strada Progresului intersectie cu B. Delavrancea. Trei autoturisme implicate, una s-a rasturnat pe carosabil. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP…