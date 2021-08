ULTIMA ORA: Edi Iordanescu este noul antrenor de la FCSB! El va semna contractul in aceasta dimineața, și apoi va pleca direct spre baza de antrenament. Sursele GSP au confirmat in zorii zilei de miercuri ca Iordanescu jr. și Gigi Becali au batut palma și totul se va oficializa in cateva minute prin semnarea contractului. "De ieri dupa-amiaza se tot lucreaza pe contract. Clauze, nuanțe, despagubiri și așa mai departe. ...