- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale(ANMDM) a propus retragerea de pe piața a doua medicamente folosite de mulți romani, pentru ca folosite in cantitati mari afecteaza ficatul. Este vorba despre Doreta de 75 de mg si Panadol Artro de 665 de mg, comprimate cu eliberare prelungita.

- Cateva produse periculoase notificate prin sistemul Rapex au fost retrase de la comercializare. Este vorba despre sapunuri de baie, care imita alimente. Marcile inscrise pe ambalaje sunt: FRESH LINE si FRESH& PERSONAL COSMETICS, tara de provenienta Grecia. Mesajul a fost facut public pe Facebook de…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 16 situri de fabricatie din tara – doreste ca in numele unei corecte informari a opiniei publice sa faca urmatoarele precizari cu privire la datele aparute in spatiul public cu referire la piata farmaceutica din Romania:-…

- Huawei a anuntat, impreuna cu seria P20, si Porsche Design Mate RS. Aceasta este, de fapt, o versiune imbunatatita de P20 Pro, care vine cu senzor de amprenta sub display si capacitate de stocare maxima de 512 GB (o premiera pe piata). Huawei P20 Pro are sistem triple-camera: senzor RGB de…

- Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, a spus, marti, dupa audierea in Comisia SIPA, ca Agentia Nationala de Integritate primea foarte multe sesizari din partea SRI. „Am avut discutii punctuale pe dosare cu domnul fost director al SRI, George Maior. Era uzual, avand in vedere ca exista un protocol inter-institutional…

- Ministerul Sanatatii (MS) atrage atentia asupra faptului ca a identificat in spatiul online site-uri care, in mod abuziv, utilizeaza identitatea MS in calitate de garant pentru promovarea si comercializarea unor medicamente care nu au autorizatie de punere pe piata, potrivit Agerpres."In urma identificarii…