OFICIAL| DOUĂ cazuri de COVID-19, în județul Alba, sâmbătă, 7 august: Incidența actualizată și cazurile active pe localități OFICIAL| DOUA cazuri de COVID-19, in județul Alba, sambata, 7 august: Incidența actualizata și cazurile active pe localitați La nivelul județului Alba, sambata, 7 august, s-au inregistrat doua cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ramane la 21.421 persoane confirmate, 20.670 persoane vindecate, 713 decese. Joi, in Alba au fost prelucrate in total 311 de teste, 211 la SJU si 100 la DSP. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 239.987. Localitațile din care provin cele 2 cazuri: Meteș-… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

