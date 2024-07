Oficial: Dosarul lui Cristian Radu, primarul din Mangalia, se intoarce la DNA Constanta! (MINUTA)

Stiri pe aceeasi tema

Miercuri, 26 iunie 2024, la Curtea de Apel Constanta este programat un nou termen in dosarul…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat joi, 13 iunie 2024, in faza camerei preliminare in dosarul in care Cristian Radu, primar al municipiului Mangalia, judetul Constanta, a fost trimis in judecata, alaturi de alte persoane, de procurorii DNA Constanta. Conform portalului instantelor de judecata, Curtea…

Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta sesizeaza Inalta Curte de Casatie si Justitie a…

Curtea de Apel Constanta a amanat, pentru data de 13 iunie 2024, pronuntarea ndash; in faza…

Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au decis mentinerea in stare de arest la domiciliu…

- Oricare va fi decizia Curtii de Apel Constanta, aceasta va putea fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Curtea de Apel Constanta anunta final de cercetare judecatoreasca ndash; in faza camerei preliminare in dosarul 352 36 2023 a1 in care Cristian Radu, primar al municipiului…

Miercuri, 15 mai 2024, la Curtea de Apel…

Magdalena Neague, primarul comunei Baraganu, judetul Constanta, a fost condamnata in prima instanta la 3 ani de inchisoare cu suspendare.