OFICIAL! Directorii de școli sunt obligați să raporteze la inspectorat profesorii care nu fac ore online Directorii de școli sunt obligați sa raporteze la inspectorat cadrele didactice care nu fac ore online, potrivit Ordinului de ministru nr 6.200 din 16.12. 2020. Actul normativ modifica ordinul privind predarea online, dat pe 11 septembrie și adauga aceasta obligație directorilor de unitați de invațamant. Concret, ordinul prevede ca la articolul 11 din OMEC 5.545/2020 […] Articolul OFICIAL! Directorii de școli sunt obligați sa raporteze la inspectorat profesorii care nu fac ore online apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

