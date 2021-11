Stiri pe aceeasi tema

- Liderii de la Beijing au analizat posibilitatea lansarii unui atac militar asupra Insulelor Pratas, o zona din Taiwan, dar au stabilit sa amane o astfel de operatiune pana in anul 2024, afirma un oficial de rang inalt de la Taipei, citat de agentia Reuters. "Liderii chinezi au avut dezbateri…

- Este bine cunoscuta poziția Chinei, care considera Taiwanul drept o provincie a sa și ca Beijingul este singurul in drept sa reprezinte China la ONU. Guvernul de la Taipei revendica insa dreptul de a fi și el prezent la Națiunile Unite. Un comunicat citat de Reuters, Departamentul de stat al SUA, anunța…

- Tensiunile militare dintre Taiwan si China se afla la cel mai ridicat nivel din mai mult de 40 de ani, a declarat miercuri ministrul taiwanez al Apararii, Chiu Kuo-cheng, promovand un nou pachet de cheltuieli pentru aparare in fata parlamentarilor, la cateva zile dupa ce un numar record de aviane…

- Taiwanul trebuie sa fie "in alerta" in contextul activitatilor militare chineze, a anuntat administratia de la Taipei, avertizand ca va riposta in cazul unei agresiuni militare a Chinei. Statele Unite au...

- China este „cel mai mare criminal” care harțuiește Taiwanul și nu are dreptul sa se opuna sau sa comenteze cererea de alaturare la pactul de liber schimb transpacific, susține guvernul taiwanez, in contextul tensiunilor privind deciziile de aderare a administrațiilor de la Taipei și Beijing la acest…

- Taiwanul a formulat o solicitare oficiala pentru a se alatura Parteneriatului Trans-Pacific (CPTPP), la mai putin de o saptamana dupa ce Administratia Chinei a depus o cerere similara, relateaza Agentia oficiala de presa de la Taipei, citata de Reuters. Ministrul taiwanez al Economiei, Wang…

- Autoritatile din Taiwan au anuntat vineri ca taifunul Chanthu, insotit de vant puternic si ploi torentiale, ar putea atinge zona de uscat in acest weekend, devenind primul astfel de fenomen meteorologic ce loveste direct insula in ultimii doi ani, informeaza Reuters. Biroul Meteorologic Central din…

- Lituania a anuntat vineri ca si-a rechemat ambasadorul de la Beijing pentru consultari, intr-un dosar legat de prima reprezentanta diplomatica taiwaneza din Europa care foloseste numele insulei Taiwan, ceea ce China considera o provocare pentru revendicarea suveranitatii sale asupra teritoriului…