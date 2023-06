Stiri pe aceeasi tema

- Riscurile unor interpretari gresite care pot conduce la un incident militar intre fortele chineze si americane sunt reale si sunt in crestere, avertizeaza Kurt Campbell, coordonatorul Presedintiei SUA pentru zona Indo-Pacifica, citat de agentia Reuters.

- Marina americana a dat publicitații un videoclip care demonstreaza ceea ce Pentagonul numește „interacțiune nesigura" in stramtoarea Taiwan. Un incident riscant care are loc pe fondul deteriorarii relației dintre Washington și Beijing.

- Administratia de la Washington a anuntat, miercuri seara, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 300 de milioane de dolari, informeaza postul de televiziune CNN,citat de Mediafax.Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant a Presedintiei SUA, a anuntat, porivit agentiei Reuters,…

- Razboi in Ucraina, ziua 425. Forțele ucrainene ar fi stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al raului Nipru in ultimele zile, un semn ca forțele ruse iși pierd pozițiile defensive in sud.

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- O veste buna pentru Ucraina este ca inca o țara a anunțat ca va trimite avioane de lupta in sprijinul lor. Cu toate acestea, Kremlinul a reacționat vehement, amenințand ca va distruge toate aceste aeronave și a anunțat planurile de dotare a submarinelor cu rachete supersonice. In plus, președintele…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…