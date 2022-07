Oficial de la Politie! A fost descoperit un laborator de extragere secundara a cocainei In perioada 30 iunie 6 iulie, membrii grupului infractional organizat au facut demersuri in vederea procurarii mijloacelor necesare efectuarii operatiunilor de extractie a drogurilor, respectiv achizitionarea substantelor chimice necesare si a vaselor de reactie.Procurorii DIICOT si politistii de la Antidrog au depistat, in urma unei ample actiuni pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in importul de droguri de mare risc pe teritoriul Romaniei, cocaina cu o valoare de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un laborator de extragere a cocainei amestecata in cafea a fost descoperit de politisti intr-o locatie din munti, in judetul Bihor, iar doi chimisti din Columbia au fost prinsi in flagrant.Procurorii DIICOT si politistii de la Antidrog au depistat, in urma unei ample actiuni pentru destructurarea unui…

- Politistii de la Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii din cadrul DIICOT, au desfasurat duminica, 10 iulie, o actiune ampla, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat specializat in importul de droguri de mare risc.

- Polițiștii de la Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii din cadrul DIICOT, au desfașurat o acțiune ampla, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat specializat in importul de droguri de mare risc. La inceputul lunii iunie 2022, ar fi fost constituit un grup infracțional…

- Politistii de la Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii din cadrul DIICOT, au desfasurat duminica, 10 iulie, o actiune ampla, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat specializat in importul de droguri de mare risc.

- Polițiștii de la Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii din cadrul DIICOT, au desfașurat duminica, 10 iulie, o acțiune ampla, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat specializat in importul de droguri de mare risc. La inceputul lunii iunie 2022, ar fi fost constituit un grup infracțional…

- Polițiștii de la Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii din cadrul DIICOT, au desfașurat duminica, 10 iulie, o acțiune ampla, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat specializat in importul de droguri de mare risc.

- Primul laborator de extragere secundara a cocainei descoperit in Romania a fost identificat de politisti intr-o cabana izolata din judetul Bihor, unde drogul era extras din cafea, pe cale chimica. Valoarea de piata a cocainei descoperite este de aproximativ 200.000 de euro. Cinci persoane - doi romani,…

- Procurorii DIICOT si politistii de la Antidrog au depistat, in urma unei ample actiuni pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in importul de droguri de mare risc pe teritoriul Romaniei, cocaina cu o valoare de piata de circa 200.000 de euro, precum si un laborator de extragere…