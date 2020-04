Oficial de la OMS: Cele mai bune ALIMENTE pentru a preveni coronavirusul

Stiri pe aceeasi tema

- Intruniți luni, 13 aprilie, intr-o ședința extraordinara desfașurata in sistem de videoconferința, consilierii locali baimareni au aprobat acordarea ajutoarelor de urgenta pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul in Baia Mare, aflate in situatie de necesitate, pe fondul pandemiei…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta, initiata de Ministerul Fondurilor Europene, privind implementarea mecanismului de distribuire, in baza Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, a pachetelor cu produse de igiena si alimentare catre persoanele…

- Preotul Gabriel Chereji, care slujește la Parohia din localitatea Cuța, din județul Satu Mare, s-a oferit sa faca el cumparaturile de stricta necesitate pentru enoriașii batrani.Persoanele cu varsta peste 65 de ani n-au voie sa iasa din case decat in intervalul orar 11.00-13.00. Preotul a facut un anunț…

- Interdicțiile intrate in vigoare de astazi, in special pentru persoanele peste 65 de ani,considerate cele mai vulnerabile in fața pandemiei de coronavirus, care trebuie sa stea in case pentru a se proteja, pot afecta viața acestora, mai ales daca sunt persoane singure, care nu au un sprijin și nici…

- Anuntul a avut loc in urma unui ordin semnat duminica seara de Stuart Rabner, judecatorul sef al Curtii Supreme din New Jersey pentru suspendarea sau comutarea pedepselor executate de detinuti drept conditie pentru eliberarea conditionata sau in urma condamnarii la un tribunal municipal. Masura…

- Mulți se intreaba daca nu cumva in aceasta perioada ar fi bine sa evite sa mai consume apa de la robinet, din rețeaua publica de distribuție. Temerile nu sunt, totuși, intemeiate. A spus-o Adrian Streinu Cercel, șeful Institutului „Matei Balș”, din Capitala, in direct la Romania TV. Renumitul profesor…

- Pentru a preveni infectia cu coronavirus, Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale vine cu urmatoarele recomandari:Persoanele care nu prezinta simptome asociate cu infecția Coronavirus de tip nou, revenite din regiunile cu izbucniri in focare de COVID-19, sau care au avut

- Incepand cu data de azi se deschide in mod oficial partia de schi „Transalpina Schi Resort” din județul Valcea. Siguranta pe partie ține in mare parte de comportamentul celor care schiaza sau folosesc placa de snowboard ori saniile. Pentru aceasta jandarmii montani valceni reamintesc ca trebuie respectate…