Oficial de la MAI: Care este gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari

- Personalul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a intervenit, in ultimele 24 de ore, la 4.016 evenimente, 2.578 fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.438 – situatii de urgenta, informeaza un comunicat. De asemenea, arata sursa citata, la nivelul structurilor de politie au fost semnalate…

- In ultimele 24 de ore, structurile MAI au intervenit la 4.437 de evenimente, 3.066 dintre acestea fiind circumscrise menținerii ordinii publice, iar 1.371 circumscrise situațiilor de urgența.La nivelul structurilor de poliție au fost semnalate 799 posibile infracțiuni, peste 26% dintre acestea fiind…

- Din data de 18 martie 2022 și pana in prezent au fost emise 128.045 de permise de ședere pentru beneficiarii protecției temporare, 438 fiind acordate in ultimele 48 de ore. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.403 cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. n perioada menționata, un cetațean…

- Trei societați comerciale au fost verificate ieri de polițiștii de imigrari din Constanța. Au fost depistați in timp ce desfașurau activitați lucrative fara aviz și contract individual de munca trei barbați din Turcia, aflați in situații ilegale. La data de 6 martie a.c., polițiștii de imigrari din…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.400 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Niciun cetațean ucrainean nu a depus cerere de azil, in țara noastra, in ultimele 72 de ore. Ei beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislația naționala. De asemenea, din data de 18 martie 2022…

- Chestorul Florin Mihaila a implinit un an de imputernicire la conducerea Inspectoratului General pentru Imigrari. Cu toate ca postul ar fi trebuit scos la concurs in toata aceasta perioada, acest lucru nu s-a infaptuit pentru ca Mihaila nu a dat niciun concurs in cariera sa. Cu toate acestea, a reușit…

- Trei societati comerciale au fost sanctionate ieri de politistii de imigrari din Bucuresti. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat sanctiuni de aproximativ 55.000 de lei.La data de 21 februarie a.c., politistii de imigrari din Bucuresti au finalizat verificarile pentru trei societati comerciale,…