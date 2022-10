Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care a avariat trei masini parcate in zona Anda din Constanta s a ales cu dosar penal.Suspectul nu avea permis si conducea un autoturism furat. Acesta este cercetat pentru conducere fara permis si furt in scop de folosinta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 octombrie a.c., in jurul orei 23.35,…

- Un grav accident rutier a avut loc seara trecuta la iesire din municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, ieri, in jurul orei 22:30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 2A, catre localitatea Ovidiu.Deplasati la fata locului, politistii au constatat…

- Ieri, in jurul orei 21:00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 391, intre localitatile Negresti si Cobadin.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s a produs intre un autoturism, condus de un barbat, de 66 de ani, si…

- Astazi, in jurul orei 16.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta, in zona CET, a avut loc un eveniment rutier.Deplasati la fata locului, politistii au identificat un barbat, de 71 de ani, care se afla in stare grava, ulterior…

- Astazi, 18 august, in jurul orei 05.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, la intersectia DN 2A cu strada Dumbraveni, dinspre municipiul Constanta catre orasul Ovidiu.Potrivit IPJ Constanta, deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca…

- Eveniment Șoferul autoturismului implicat in accidentul de pe DN51 A și-a pierdut viața august 1, 2022 14:33 Polițiștii rutieri care s-au deplasat la accidentul petrecut pe DN 51A, intre localitațile Zimnicea și Fantanele, au stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 46 de ani, din municipiul Alexandria,…

- Un barbat de 40 de ani a murit in aceasta dimineata intr un teribil accident rutier la iesire din Constanta spre Valu lui Traian. Din investigatiile efectuate s a stabilit ca barbatul nu detinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 5.30,…

- Astazi, in jurul orei 7.00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 226, dinspre localitatea Corbu catre orasul Navodari. Potrivit IPJ Constanta, deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s a produs intre un autoturism, condus…