Oficial de la IPJ Constanta!: Cum s-a petrecut accidentul rutier din sensul giratoriu de la iesire de pe autostrada in zona Agigea. Soferul era baut (GALERIE FOTO+VIDEO)

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in jurul orei 5.00 in sensul giratoriu de la iesire de pe A4 in zona Agigea, judetul Constanta. Un autoturism a intrat in sensul giratoriu si s a rasturnat. Din primele informatii o persoana a ramas incarcerata. La fata locului a a intervenit Detasamentul…

- La data de 19 octombrie a.c., in jurul orei 20.50, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DC 86, in orasul Navodari.Potrivit IPJ Constanta, deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca un autoturism, condus de un barbat, de 34 de ani, a…

- La data de 17 octombrie a.c., in jurul orei 21.20, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 38.Evenimentul rutier a avut loc pe drumul dintre localitatile constantene Movilita si Techirghiol. Potrivit IPJ Constanta, deplasati la fata locului, politistii…

- Un grav accident rutier a avut loc seara trecuta la iesire din municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, ieri, in jurul orei 22:30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 2A, catre localitatea Ovidiu.Deplasati la fata locului, politistii au constatat…

- Ieri, in jurul orei 21:00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 391, intre localitatile Negresti si Cobadin.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s a produs intre un autoturism, condus de un barbat, de 66 de ani, si…

- Ieri, in jurul orei 18:00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3, in apropierea localitatii Baneasa.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s a produs intre 2 autoturisme, conduse de 2 barbati, de 72 de ani, respectiv,…

- Astazi, in jurul orei 16.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta, in zona CET, a avut loc un eveniment rutier.Deplasati la fata locului, politistii au identificat un barbat, de 71 de ani, care se afla in stare grava, ulterior…

- Astazi, 18 august, in jurul orei 05.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, la intersectia DN 2A cu strada Dumbraveni, dinspre municipiul Constanta catre orasul Ovidiu.Potrivit IPJ Constanta, deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca…