Oficial de la Guvernul Romaniei despre zilele libere din anul 2024 Guvernul a adoptat o HOTARARE DE GUVERN privind stabilirea zilelor lucratoare pentru care se acorda zile libere, altele decat zilele de sarbatoare legala, pentru anul 2024. Potrivit documenttului, Guvernul a decis ca zilele de 2 mai, 16 august si 27 decembrie 2024 se stabilesc ca zile libere pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice. "Pentru recuperarea acestor zilele de munca stabilite ca zile libere, institutiile si autoritatile publice isi vor prelungi corespunzator timpul ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetarii vor avea trei minivacanțe in 2024, de 1 mai, de Sf. Maria și de Craciun, potrivit unui proiect de hotarare de guvern aflat pe ordinea de zi a ședinței de joi a Executivului. „Pentru personalul din sistemul bugetar, zilele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024 se stabilesc ca zile libere”,…

- In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata și al art.139 alin.(4) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta o hotarare prin care ( art.1) pentru personalul din sistemul bugetar, zilele de 2 mai, 16 august și…

- Guvernul va declara inca o zi libera in 2024, pe langa cele doua pe care le avea in vedere in afara sarbatorilor legale . Ziua de 2 mai impreuna cu cele de 16 august și 27 decembrie 2024 vor fi declarate de Guvern drept zile libere nelucratoare pentru personalul instituțiilor și autoritaților publice.…

- Anul viitor nu va mai fi atat de darnic la capitolul libere legale, pentru ca multe dintre aceste date vor cadea in weekend. In total, romanii vor avea parte de doar 10 zile libere, fața de 13 zile libere in 2023.Iata lista zilelor libere legale in 2024: 1, 2 ianuarie: Anul Nou (luni si marți)…

- O noua ordonanța a austeritații este pregatita de Guvern. Intenționeaza sa taie bugetul Educației și sa mareasca salariile profesorilor doar cu 30 la suta anul viitor, nu cu 40 % așa cum a promis in timpul grevei dascalilor.

- Zilele libere legale din 2024!17 zile drept sarbatori legale exista in 2024. Anul Nou incepe cu doua zile declarate libere legale: vorbim de 1 și 2 ianuarie. In felul acesta se face o „punte” de patru zile libere.Ianuarie: 1 - Anul Nou (luni) 2- A doua zi de Anul Nou (marți) 6-…

- Numai vești bune legate de orașul Borșa. Zilele acestea, delegații Federației Internaționale de Schi sunt in oraș pentru a inspecta partia in vederea omologarii ei pentru cursele de viteza Super G. „Am muncit mult pana sa ajungem aici și acum apar și rezultatele. Ne-am dorit ca Borșa sa devina un reper…

- Zile libere 2024. In 2024 avem 17 zile libere oficial, cu doua mai multe decat in 2023, insa, din pacate unele dintre ele vor pica in weekend. Afla care sunt zilele libere in 2024, care dintre ele vor fi in timpul saptamanii și ce minivacanțe vor putea avea angajații.Zile libere 2024Zilele libere sunt…