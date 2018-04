Stiri pe aceeasi tema

- Rusia acuza Statele Unite, Franta si Marea Britanie ca pregatesc o actiune MILITARA "periculoasa" cu intentia inlaturarii lui Bashar al-Assad "Continuam sa observam pregatiri militare periculoase pentru un act ilegal de forta asupra unui stat suveran, in ceea ce ar constitui o incalcare a…

- Instinctele de negociator feroce ale președintelui miliardar al Americii, Donald Trump, agita mapamondul. Ataca sau nu ataca SUA, Siria? Ce caștiga șeful de la Casa Alba, prin fluturarea ambigua a unei amenințari directe, cu bombe teleghidate americane? Prin mesajul sau țafnos, Trump și-a obligat adversarii,…

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice saptamana trecuta in orasul controlat de rebeli Douma, langa Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unui interviu televizat, relateaza AFP si dpa. 'Avem dovada ca saptamana trecuta....au…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a avertizat joi ca orice actiune potentiala a tarilor occidentale in Siria ar putea 'destabiliza si mai mult' regiunea, a informat joi televiziunea de stat de la Damasc, citata de Reuters, in timp ce puterile occidentale, intre care SUA, agita spectrul unor…

- Premierul Theresa May a convocat o ședința de urgența a cabinetului pentru a discuta poziția Marii Britanii in legatura cu presupusul atac chimic din Siria. Primul ministru a lasat sa se ințeleaga ca Anglia ar fi dispusa sa participe la o acțiune militara. Theresa May a convocat o ședința de urgența…

- Potrivit unor informații lansate de Sky News Arab, rusii l-ar fi extras pe al-Assad din Damasc. Bashar al-Assad ar fi parasit palatul sau din Damasc, insotit de un convoi militar rusesc, de teama unor posibile atacuri din partea fortelor aeriene occidentale. Moscova a invitat de mai multe ori fortele…

- SUA sustin ca „toate optiunile sunt pe masa” ca raspuns la atacul cu arme chimice din Siria, in timp ce liderii tarilor din vest inca delibereaza privind un eventual raspuns militar, scrie BBC. Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca nu a fost luata inca o decizie finala privind…

- Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu sediul in Marea Britanie, a informat ca bombardamentul asupra Ghoutei de Est s-a intensificat duminica seara, fiind ranite 325 de persoane. Ghouta de Est, cel mai mare bastion al rebelilor de langa capitala Damasc, gazduieste aproape…