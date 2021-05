Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, a anuntat ca lansarea Parchetului European va deschide o noua etapa in istoria integrarii europene, iar principala misiune a acestui organism european este sa protejeze fondurile UE de infractori, informeaza Agerpres.Parchetul European, noua instanta…

- „Avem in jur de 200 de dosare unde EPPO ar putea invoca si ar putea retine dosarele. Procedura pe care am stabilit-o cu colegii nostri din Luxembrug si cu cei de aici a fost ca noi sa identificam aceste dosare, le facem o informare, iar ei pot evoca competenta lor in 5 zile, mai pot prelungi acest termen…

- Sefa Biroului Procurorului Public European (EPPO), Laura Codruta Kovesi, le-a trimis o scrisoare comisarilor europeni Didier Reynders (justitie) si Johannes Hahn (buget si administratie) in care anunta ca noul organism este pregatit sa-si inceapa activitatea la 1 iunie, informeaza luni euractiv.com,…

- In ziua 16 aprilie, Comisia Europeana a organizat o reuniune informala virtuala a viitorului Consiliu de conducere al Centrului de competențe european in materie de securitate cibernetica, reunind reprezentanți ai statelor membre, ai Comisiei și ai Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetica,…

- Comisia Europeana a anunțat deja inființarea „adeverinței de vaccinare anti-COVID” sau a acelui document care arata ca cineva a trecut prin boala. In Europa nu toate țarile sunt de acord cu emiterea acestui document. Pe de o parte, țari precum Franța atrag atenția ca doar 5% din polulația eligibila din…

- Comisia Europeana ar putea sa suspende, pana in 2023, limitele cu privire la cresterea deficitului bugetar si plafonarea nivelul de indatorare a statelor membre, in conditiile in care carantina indelungata si progresul lent al campaniilor de vaccinare au afectat revenirea economica a regiunii. Potrivit…