OFICIAL – Cum arată cardul de energie pe care unii romani îl vor primi anul viitor OUG 166 din 8 decembrie 2022 a adus oficial in atenție cardul de energie pe care unii romani il vor primi de anul viitor. Era nevoie de un astfel de card, printre altele, „avand in vedere evoluția prețului la energie pentru consumurile energetice destinate populației și gospodariilor individuale, prin care au fost inregistrate creșteri ale prețului final la consumator pentru energia electrica de peste 600%, precum și pentru gazele naturale de peste 535%, iar pentru compensarea acestor creșteri au fost intreprinse masuri la nivel național de plafonare a prețurilor la 0,68 lei/kwh pentru consumurile… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

