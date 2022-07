Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a anuntat, ca Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri suma necesara pentru acordarea subventiei pentru acciza de motorina, urmand ca banii sa ajunga in urmatoarele cateva zile la fermieri. Intrebat daca Guvernul va declara stare de calamitate, Daea a raspuns ca „exista o stare de calamitate pentru […] The post Oficial. Cum ajuta Guvernul fermierii. Petre Daea: „Noi nu declaram stare de calamitate. Noi venim cu forme de sprijin” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .