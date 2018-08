Stiri pe aceeasi tema

- U Craiova a anunțat pe site-ul oficial ca a ajuns la un acord cu mijlocașul Cesar Meza Colli. Paraguayanul de 27 de ani, care evolueaza mijlocaș lateral, dar poate juca și in centru, a semnat pe trei ani și va purta tricoul cu numarul 7. De-a lungul carierei, Meza Colli a jucat la Atromitos, Ethnikos…

- U Craiova a fost de nerecunoscut in meciul cu Sepsi, pe care l-a pierdut cu 0-1. Oltenii au doar un punct dupa primele doua etape, iar echipa e departe de jocul din sezonul trecut. Cornel Dinu, fostul mare jucator al celor de la Dinamo, a remarcat pierderile importante suferite de olteni in vara, Screciu,…

- U Craiova se poate desparți in perioada urmatoare de Nicușor Bancu, dupa ce in aceasta vara oltenii i-au mai vandut pe Baluța, Screciu și Gustavo. Dinu Gheorghe, fostul președinte de la Rapid, Astra și Dinamo, susține ca U Craiova il va vinde pe fundașul in varsta de 25 de ani, cel mai probabil la campioana…

- U Craiova disputa acum Supercupa Romaniei cu CFR Cluj, in primul meci oficial al sezonului. La pauza e 0-0. Oltenii au fost aproape sa deschida scorul in minutul 18, la capatul unei faze orchestrate de Alexandru Mitrița, de departe cel mai bun jucator al lui Mangia in primul act. Mitrița a luat pe…

- Ramași fara Baluța și Gustavo, piese de baza in ofensiva lui U Craiova, oltenii ar pregati o supermutare in aceasta vara: imprumutul lui George Pușcaș (22 de ani) de la Inter Milano, anunța TV Telekom Sport. Singurul impediment ar fi ca gigantul italian ar vrea sa se desparta definitiv de Pușcaș, iar…

- CS U Craiova si-a rezolvat marea problema pentru noul sezon. Oltenii au ajuns la un acord cu Pro Vercelli pentru transferul lui Mirko Pigliacelli (24 de ani), care va ajunge luni sub comanda lui Devis Mangia in cantonamentul din Austria.

- Marcel Popescu, președintele lui U Craiova, a vorbit cu mult entuziasm despre finala Cupei cu Hermannstadt, caștigata de olteni cu 2-0. "Este cea mai frumoasa finala de Cupa pe care am vazut-o in ultimii 10-15 ani. A fost senzațional, mai ales ca am caștigat. Ce am vazut in finala aceasta mi-a dovedit…