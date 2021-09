Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe al Germaniei, Heiko Maas, a inceput duminica un turneu diplomatic de patru zile in cinci tari care au un rol important in continuarea eforturilor de evacuare din Afganistan a celor care au nevoie de protectie, informeaza dpa. Prima oprire la va fi duminica in Turcia, tara…

- Tot BBC a anunțat vineri seara, citandu-l pe ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, ca doi cetațeni britanici și copilul unei alte persoane au murit in explozia de pe aeroportul din Kabul.Dominic Raab a spus ca alți doi cetațeni britanici au fost raniți in atacul sinucigaș de joi.„Sunt profund…

- Exista informatii "extrem, extrem de credibile" despre un atac iminent, planificat de catre insurgenti, împotriva celor care se aduna pe aeroportul din Kabul în încercarea de a fugi din Afganistan, a confirmat joi secretarul de stat britanic pentru fortele armate, James Heappey,…

- China a criticat Statele Unite in contextul retragerii din Afganistan si a acuzat Washingtonul ca are prioritati de politica externa „egoiste”, potrivit BBC. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe a declarat ca SUA au folosit retorica unei ordini globale bazate pe reguli pentru…

- Marile schimbari petrecute in Afganistan au dovedit inca odata ca democrația impusa nu rezista mult. Cu pretextul democrației, intervenția in afacerile interne ale altor țari, chiar și suprimarea cu brutalitate a dezvoltarii lor este tiranie, hegemonism și totalitarism, a declarat Hua Chunying, purtatorul…

- "Nimic nu indica faptul ca armata si guvernul afgan s-ar prabusi în 11 zile", a declarat miercuri seful Statului Major Interarme al SUA, generalul Mark Milley, în raspuns la criticile privind erorile de evaluare ale serviciilor de informatii americane privind capacitatea autoritatilor…

- Regimul de la Beijing a transmis ca respecta „voința și alegerea” poporului afgan și spera ca talibanii vor putea pune in aplicare promisiunile legate de faptul ca „va asigura tranziția lina a situației din Afganistan”, conform CNN. „Talibanii afgani au declarat ieri ca razboiul din Afganistan s-a incheiat…

- Statele precum Mongolia, Seychelles sau Chile se confrunta inca cu mari probleme din cauza pandemiei de coronavirus, deși au vaccinat peste 50% din populație cu schema completa. Ele au in comun folosirea vaccinurilor chinezești, iar prezența unui numar mare inca de infecari ridica suspiciuni privind…