Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Biletele de calatorie vor putea fi cumparate direct din tren. Investiție de 10 milioane de lei din partea CFR Calatori pentru terminale mobile Directorul general al CFR, Dan Costescu, a anunțat faptul ca aproximativ 10 milioane de lei vor fi investiți de catre CFR Calatori pentru achiziționarea…

- Pierderile companiei CFR Calatori prevazute la inceputul anului pentru 2020 s-au redus cu aproximativ 100 de milioane de lei, la 585 milioane de lei, a declarat, joi, pentru AGERPRES, directorul general Dan Costescu. Potrivit acestuia, Consiliul de Administratie al companiei a aprobat in sedinta de…

- Un cunoscut magazin online de haine a raportat vanzari de 100 de milioane de euro la doar un an de la lansarea platformei pe piața din Romania. Platforma About You a raportat, la un an de activitate pe piata din Romania, vanzari de peste 100 de milioane de euro. Cifra reprezinta echivalentul a mai mult…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat modificarea Programului Operational “Competitivitate” in Romania pentru redirectionarea sumei de 550 milioane euro din finantarea pentru politica de coeziune catre limitarea efectelor negative ale crizei coronavirusului asupra economiei, informeaza un comunicat al CE.…

- Fostul ministru al Transporturilor din guvernarea tehnocrata, Dan Marian Costescu, impus de liberali pe filiera Blaga-Boc la șefia CFR Calatori demonstreaza de la o zi la alta ca n-are habar sa managerieze o companie feroviara. Dupa ce PUTEREA a semnalat ca acesta și-a delegat atribuțiile de serviciu…

- Valoarea contractului pentru proiectarea si executia Lotului 4 al Centurii de Nord a Municipiului Bucuresti este de 312,633 milioane de lei, fara TVA, iar sursa finantarii o reprezinta fondurile europene nerambursabile, informeaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC).…

- Digi Communications (DIGI), compania mama a operatorului de comunicatii electronice RCS & RDS, liderul pietei de internet, a raportat pierderi de 41 milioane euro in primul semestru al anului, de la un profit net de 3,2 milioane euro in perioada similara a anului trecut. Pierderile au fost…

- ”Guvernul a aprobat in cursul lunii aprilie 2020, prin Memorandum, acordarea unor ajutoare de stat companiilor aeriene TAROM si BLUE AIR pentru acoperirea pierderilor generate de reducerea semnificativa a cererii de trafic aerian pe perioada pandemiei COVID-19. In cursul aceleasi luni, MTIC a depus…