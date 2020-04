Stiri pe aceeasi tema

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, a spus, joi, in alocutiunea lui saptamanala pentru diplomatii din Geneva, ca relaxarea masurilor de izolare sociala si economica ”trebuie facuta cu extrem de mare atentie, daca se face prea repede, riscam o reaparitie…

- Tarile care doresc sa ridice restrictiile implementate in vederea limitarii pandemiei de coronavirus trebuie sa indeplineasca o serie de sase conditii pentru a preveni aparitia unui nou val de imbolnaviri, a anuntat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, citat de DPA.Directorul OMS a…

- OMS avertizeaza ca o relaxare prematura a masurilor de limitare a pandemiei de coronavirus poate duce la un nou val de imbolnaviri. Directorul organizatiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, face recomandari in privinta conditiilor in care pot fi ridicate unele restrictii. Tedros Adhanom Ghebreyesus: In primul…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a avertizat vineri, tinerii ca nu sunt „invincibili” in fața pandemiei de coronavirus și ca se pot imbolnavi foarte grav sau chiar pot muri. Directorul general al OMS a spus ca date din multe tari arata in mod clar ca persoanele…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca ‘amenintarea unei pandemii’ cu noul coronavirus, care a provocat peste 110.000 de imbolnaviri in intreaga lume, a devenit ‘foarte reala’, relateaza AFP, dpa si Reuters. ‘Acum ca virusul a ajuns in atat de multe tari, amenintarea…

- Epidemia generata de coronavirus a atins un "punct decisiv", afirma Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), cerand masuri rapide pentru limitarea raspandirii acestui "virus foarte periculos"."Suntem intr-un moment decisiv. Daca actionati acum…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti numele oficial dat noului coronavirus care a provocat o epidemie in orasul Wuhan din China. Noul coronavirus va fi numit „COVID-19” (Corona Virus Desease – anul 2019). OMS a activat Echipa ONU pentru managementul crizei si a organizat o reuniune…

- Conform celui mai recent bilant, in China s-au produs 213 decese din cauza coronavirusului, iar 9.692 de cazuri de infectii cu coronavirus au fost confirmate. Un total de129 cazuri au fost raportate in alte 22 de tari si regiuni. O avertizare de calatorie emisa de Departamentul de Stat situeaza…