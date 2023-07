Oficial. Ceahlăul Piatra Neamț a primit licența pentru a evolua în Liga a II-a Dupa ce a obținut dreptul de a promova al doilea eșalon al fotbalului romanesc, CSM Ceahlaul Piatra Neamț a trebuit sa treaca prin furcile caudine ale procesului de obținere al licenței. Aparent, este o formalitate pentru cei care nu cunosc din interior fenomenul. In realitate, sunt o mulțime de condiții de indeplinit. In primul rand, exista criteriile sportive, care sunt o mulțime: bugetul pentru centrul de copii și juniori, programul de pregatire al acestora, dovada situației medicale a jucatorilor, juniori și seniori, legitimarea seniorilor, incheierea de contrate de profesioniști cu jucatorii… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bacau a respins recursul promovat de UAT Județul Neamț și președintele Consiliului Județean Neamț și a menținut decizia Tribunalului Neamț, care i-a dat dreptate Cristinei Pavaluța, fosta directoare a DGASPC Neamț, demisa de instituția condusa de Ionel Arsene. Practic, dupa ce decizia…

- Curtea de Apel Bacau a respins recursul promovat de UAT Județul Neamț și președintele Consiliului Județean Neamț și a menținut decizia Tribunalului Neamț, care i-a dat dreptate Cristinei Pavaluța, fosta directoare a DGASPC Neamț, demisa de instituția condusa de Ionel Arsene. Practic, dupa ce decizia…

- Lucrarile de reabilitare a drumurilor din comuna Frata, demarate de primarul Cristian Cherecheș, au condus la dezgroparea unui proiectil neexplodat, care se afla in zona drumului din timpul celui de-al doilea razboi mondial! Incidentul s-a produs in satul Olaru Nou, fiind nevoie de intervenția echipei…

- Administratia de Licentiere a FRF a anuntat, miercuri, lista cluburilor care au primit licenta pentru participarea la Campionatul National Liga 1, sezonul 2023 – 2024, ca urmare a constatarii indeplinirii cerintelor minime stabilite in Regulamentul national de licentiere a cluburilor si de sustenabilitate…

- Administratia de Licentiere a Federatiei Romane de Fotbal a anuntat, vineri, lista cluburilor care au primit licenta pentru participarea la competitiile de Club UEFA si UEFA WCL, sezonul 2023 – 2024.Comisia pentru acordarea licentei cluburilor a pronuntat hotararile in data de 20 aprilie 2023. Conform…

- Televiziunea publica va detine, astfel, cel mai mare si mai diversificat portofoliu de programe din Romania, anunta institutia, intr-un comunicat. Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aprobat astazi, 20 aprilie, in unanimitate, acordarea licentelor pentru difuzarea pe satelit si in sistem digital…

- Nicoleta Dumitrescu Apropierea punerii in practica a ințelegerii dintre liberali și social-democrați privind rotatia la guvernare a readus in prim plan ceea ce conteaza cel mai mult pentru politicieni: funcțiile! Așa se face ca, deja, discuțiile și negocierile pentru rocada guvernamentala sunt in toi,…

- Alexandru Pușcașu este un tata care crește singur noua copii, cu varste cuprinse intre 2 ani și jumatate și 12 ani. Acum doi ani, cand era la munca in satul Sanatauca din raionul Florești, mama i-a parasit. La acea vreme, cel mai mic copil avea doar șase luni.