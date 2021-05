Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu: Precizari privind masurile de relaxare de la 1 iunie Florin Cîțu. Foto: Arhiva/ gov.ro. Guvernul nu intenționeaza sa reduca masurile de relaxare gândite pentru 1 iunie daca nu va fi atinsa ținta de 5 milioane de persoane vaccinate, însa ar putea suplimenta…

