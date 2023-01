Oficial! Cazierul judiciar va fi eliberat online Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, legea care simplifica procedura eliberarii cazierului judiciar. Legea care a fost promulgata astazi propune si eliberarea actului, nu doar depunerea cererii de eliberare, sa fie facuta in forma electronica. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.28 din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu doua noi alineate, alin.(31) si (32). Noutatea reglementarii vizeaza cresterea operativitatii in obtinerea certificatului de cazier judiciar, in sensul simplificarii acestei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

