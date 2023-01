Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj va schimba in totalitate gazonul de pe Cluj Arena, pana la cota -40 cm. Din punct de vedere tehnic, acesta va avea o densitate minima de 98% și va fi amplasat pe un substrat totalmente din nisip. Cu aceasta ocazie va fi inlocuit și sistemul de incalzire a gazonului, cu unul…

- Consiliul Județean Cluj a atribuit contractul privind achiziția noului sistem de administrare a parcarii stadionului Cluj Arena. Aceasta va deservi peste 300 locuri de parcare subterane. Potrivit reprezentanților forului administrativ județean, valoarea sistemului este de 644.032 lei.„Inca din momentul…

- Starea proasta a gazonului de pe Cluj Arena in ultima vreme a devenit un subiect foarte popular in spațiul public. De la antrenorul Universitații Cluj, Eugen Neagoe, pana la simpli spectatori, toata lumea a vazut ca suprafața de joc nu se prezinta in cele mai bune condiții.

- Gazonul de pe Cluj Arena a ajuns sa semene cu un teren pe care sunt crescuți porcii, nu cu un gazon de pe una dintre cele mai moderne arene din Romania. Situația este dea dreptul hilara. La meciul U Cluj - UTA, jucatorii abia alergau prin noroi, iar plasa de la poarta s-a rupt. Romario Pires…

- Un grup de clujeni inimoși nu au plecat de pe stadionul Cluj Arena pana cand nu au lasat stadionul curat.Inspirați de exemplul dat de japonezii de la Campionatul Mondial, clujenii au strans gunoaiele pentru a da un exemplu ce va fi urmat și de alții. ”Pe modelul japonez in meciurile de cupa mondiala,…

- Dupa 11 ani de funcționare, gazonul de pe Cluj Arena ar putea fi schimbat pentru prima oara din bani publici. Potrivit lui Alin Tișe, noul teren de joc va fi unul hibrid, asemanator celor de pe arenele Camp Nou (Barcelona), Allianz Arena (Munchen) sau San Siro (Milano). Aceasta promisiune a mai fost…

- In luna noiembrie, Romania va susține doua meciuri de pregatire. Elevii lui Edi Iordanescu vor intalni reprezentativele din Slovenia (17 noiembrie, pe stadionul Cluj Arena) și Republica Moldova (29 noiembrie, pe stadionul Zimbru Chișinau).Prima reprezentativa revine la Cluj dupa patru ani. Marțea viitoare,…