Oficial: Boeing nu va mai fabrica modelul 737 MAX, din ianuarie Oficial: Boeing nu va mai fabrica modelul 737 MAX, din ianuarie Grupul american Boeing a decis sa suspende, din ianuarie, productia celui mai bine vandut model, 737 MAX. După publicarea informaţiei, acţiunile rivalei Airbus au urcat cu 1,6%, în timp ce titlurile companiei franceze Safran, furnizor al Boeing, au scăzut cu 2,1%. Pentru Boeing este cea mai semnificativă oprire a liniei de asamblare din ultimii peste 20 de ani, scrie Agerpres. Începând din luna martie a acestui an, avioanele Boeing 737 MAX au interdicţie de zbor la… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

