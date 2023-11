Oficial BNR: „Noi trăim mai bine decât ne putem permite” Valentin Lazea, economistul șef al BNR, a declarat, la o conferința pe teme fiscal-bugetare, ca incepand din 2016 „toata populatia Romaniei” a trait „mult peste posibilitați”. Oficialul BNR spune ca „poporul care urla” atunci cand se maresc taxe sau impozite trebuie sa ințeleaga ca este nevoie de masuri „dureroase” pentru a repune economia țarii pe baze solide. „Noi nu vrem sa recunoastem un lucru foarte clar si anume ca incepand din 2016 toata populatia Romaniei, bebelusi, casnice, salariati, pensionari, tot ce vreti dumneavoastra, traim peste posibilitati. Pentru ca asta inseamna sa te imprumuti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

