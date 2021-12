Stiri pe aceeasi tema

- Compania de tehnologii financiare Revolut a anunțat ca achiziționeaza un startup fintech pentru domeniul ospitalitații, fondat de un antreprenor român alaturi de doi asociați straini. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Plata granturilor de capital de lucru promise firmelor românești prin Masura 2 a batut pasul pe loc în ultima perioada, din cauza lipsei sursei de finanțare europeana, iar acum StartupCafe.ro a întrebat oficial un șef din Ministerul Economiei când și cum se vor fi platiți beneficiarii…

- Profitul producatorului national de gaze Romgaz a crescut cu 22,7%, in primele noua luni ale acestui an, pana la 1,156 miliarde lei, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari a productiei de gaze cu 15,9%, potrivit raportului companiei transmis la Bursa de Valori Bucuresti.…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia, transmite Reuters. Vaccinul…

- Facebook a anuntat, joi, ca isi va schimba numele in Meta. Potrivit informatiilor din presa internationala, reteaua de socializare isi va pastra numele de Facebook, in schimb compania-mama, din care fac parte si Instagram sau Whatsapp, se va numi Meta. „De acum inainte, vom fi mai intai metavers,…

- Compania de comerț online eMag acorda o investiție de 1,5 milioane de euro unei platforme online românești prin care se vând telefoane second hand, care a fost fondata de trei tineri antreprenori. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Oferta publica initiala a avut loc intr-o perioada in care echipamentele atletice, in special incaltamintea, sunt extrem de cautate, inchiderea splilor de sport din cauza pandemiei de Covid-19 facandu-i pe oameni sa alerge pentru a se mentine in forma. Compania a vandut 31,1 milioane de actiuni, la…

- Obligatiunile Ansett Logistics, in valoare de 500.000 de euro, intra miercuri la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare sub simbolul bursier ANS26E, informeaza Bursa de Valori Bucuresti. Ansett Logistics este un transportator feroviar de marfuri cu peste 15 ani experienta. Compania…