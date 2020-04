Oficial BCE: Europa trece printr-o recesiune mai gravă decât restul lumii Europa ar putea traversa o recesiune mai grava decat restul lumii, insa cresterea ar urma sa reporneasca in a doua jumatate a anului, a afirmat Luis de Guindos, vicepresedintele Bancii Centrale Europene. Chiar daca o relansare cu adevarat ar putea sa aiba loc abia in 2021, primele semne de crestere ar urma sa fie vizibile The post Oficial BCE: Europa trece printr-o recesiune mai grava decat restul lumii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

