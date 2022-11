Oficial BCE: Banca va efectua majorări mai mici ale dobânzii cheie în 2023, dacă vor fi necesare BCE a inceput in iulie sa creasca dobanzile in cel mai rapid ritm inregistrat vreodata, iar pietele pariaza pe o crestere de 0,5-0,75 puncte procentuale la urmatoarea sedinta de politica monetara, din 15 decembrie. Makhlouf a spus saptamana trecuta ca isi pastreaza mintea deschisa in privinta dimensiunii majorarii respective. In timp ce factorii de decizie politica au fost hotarati ca dobanzile trebuie sa creasca in continuare pentru a ajuta la incetinirea inflatiei, minuta ultimei lor intalniri, publicata joi, a aratat ca nu pot fi pe deplin de acord asupra destinatiei sau ritmului final al majorarilor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de marti, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, incepand cu data de 9 noiembrie 2022. „Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit…

- ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 8 noiembrie 2022, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, incepand cu data de 9 noiembrie 2022; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Fostul premier al Romaniei, Florin Cițu (senator PNL), lanseaza un atac dur impotriva liderului PSD, Marcel Ciolacu, despre care spune ca e „mai rau pentru economie decat a fost Dragea”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ”Atata timp cat acest frate al tau se afla in aceasta pozitie, dobanzile vor continua sa scada cu fiecare zi care trece, cu fiecare saptamana care trece, in fiecare luna”, a spus Erdogan la un miting in provincia de vest Balikesir. Inflatia din Turcia a crescut din noiembrie anul trecut, pe masura ce…

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar putea majora ratele dobanzilor si anul viitor, provocand probleme consumatorilor, in conditiile in care incearca sa slabeasca cererea care contribuie mult la o inflatie tot mai ridicata, potrivit economistului sef al institutiei financiare, Philip Lane, transmite…

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar putea majora ratele dobanzilor si anul viitor, provocand probleme consumatorilor, in conditiile in care incearca sa slabeasca cererea care contribuie mult la o inflatie tot mai ridicata, potrivit economistului sef al institutiei financiare, Philip Lane, transmite Reuters.…

- In conditiile in care inflatia se apropie de teritoriul cu doua cifre, BCE a efectuat doua majorari supradimensionate ale ratelor dobanzilor, in iulie si septembrie, si a promis si mai multe actiuni, avand in vedere ca si asteptarile de crestere a preturilor pe termen lung se deplaseaza acum peste tinta…

- Plafonarea preturilor energiei de catre Truss, program al carui cost este estimat la cel putin 100 de miliarde de lire sterline (116 miliarde de dolari) in doi ani,va permite inflatiei sa atinga un varf cu pana la cinci puncte procentuale mai jos decat previziunile anterioare, potrivit economistilor.…