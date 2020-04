Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a precizat astazi ca data exacta privind reluarea cursurilor se va stabili in funcție de evoluția pandemiei de coronavirus si conform masurilor anunțate de Comitetul național pentru situații de urgența. Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor…

- Ministrul Educației, Monica Anisie a anunțat astazi, in cadrul unei conferințe de presa: cursurile școlare ar putea fi reluate dupa incetarea starii de urgența. ”Data exacta privind reluarea cursurilor se va stabili in funcție de evoluția pandemiei de coronavirus din Romania, precum și de masurile comunicate…

- In urma cu puțin timp, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școala va reincepe imediat dupa incetarea starii de Urgența in Romania, adica dupa data de 16 mai. Materia pierduta in perioada in care cursurile au fost suspendate urmeaza a fi recuperata. De asemenea, elevii și studenții vor susține…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a pus la punct patru scenarii de intervenții și masuri in cazul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus va crește. In acest moment, este in aplicare scenariul 2, in care principalele masuri vizeaza prevenția, precum și izolarea și carantinarea…

- Toate școlile și gradinițele din Romania, de stat și private, vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, și pana pe 22 martie, din cauza coronavirusului. Este decizia luata luni seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat ca la nivelul…

- (foto: Pexels) Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a decis, luni, inchiderea tuturor școlilor din Romania incepand de miercuri, 11 martie, pana in 22 martie, cu posibilitatea de prelungire a masurii in funcție de evoluția evenimentelor. Ludovic Orban a transmis ca este o masura…

- Jurnalista Emilia Sercan a dezvaluit, luni, ca surse din Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta sustin ca premierul interimar, Ludovic Orban, si ministrul interimar al Educatiei, Monica Anisie, se opun deciziei de inchidere a scolilor in contextul crizei declansate de raspandirea coronavirusului…