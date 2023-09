OFICIAL – Are legătură cu drumurile închise circulației iarna. Ești bun de plată dacă faci asta Guvernul a decis ca a sosit momentul ca cei care nu respecta legile sa fie buni de plata. Se face referire la circulația pe un sector de drum care este inchis circulației pe timp de iarna. Prin proiectul de act normativ s-a propus modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare in sensul introducerii unor noi alienate la art.38 și modificarii art.45 și art.61 cu o serie de masuri dispuse in sarcina administratorului drumurilor cu privire la riscul caderii arborilor pe partea carosabila a drumurilor… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

