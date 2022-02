Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Statele Unite și Alianța Nord-Atlantica au respins la unison toate cererile de neacceptat ale Moscovei in privința retragerii blocului militar transatlantic pe liniile sale dinaintea anului 1997, precum și a opririi extinderii NATO spre granițele

- Mai multe organizații de lobby și corporații americane, precum Chevron, Exxon Mobil și General Electric, care au afaceri in Rusia ar vrea ca Washingtonul sa permita companiilor sa iși indeplineasca obligațiile contractuale și sa ia in considerare scutirea unor produse din pachetul de sancțiuni pe care…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski in weekend, la cateva zile dupa ce a discutat cu presedintele rus Vladimir Putin si i-a dat asugurari ca Statele Unite si aliatii lor din NATO "vor reactiona energic" in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina,…

- Președintele Rusiei a transmis acest mesaj in alocuțiunea tradiționala de la final de an, care are loc la o zi dupa o convorbire telefonica cu omologul sau american, Joe Biden, in contextul tensiunilor din estul Ucrainei, relateaza AFP, potrivit Agerpres . ”Am aparat in mod ferm si constant interesele…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ii va propune omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, in convorbirea programata joi seara, "o cale diplomatica" pentru depasirea crizei militare cu Ucraina, dar Statele Unite raman pregatite sa reactioneze la o invazie rusa, afirma un oficial de la Casa Alba. "Presedintele…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, ii va propune omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, in convorbirea programata joi seara, "o cale diplomatica" pentru depasirea crizei militare cu Ucraina, dar Statele Unite raman pregatite sa reactioneze la o invazie rusa, afirma un oficial de la Casa Alba.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca a discutat telefonic cu noul cancelar german Olaf Scholz despre tensiunile dintre Rusia si Ucraina, transmite AFP citata de Agerpres. "Am vorbit astazi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a-l felicita. Astept cu nerabdare sa lucrez…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…