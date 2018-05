Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis, cu ocazia inaugurarii ambasadei americane din Ierusalim, un mesaj video in care sustine ca mentine angajamentul solutionarii conflictului israelo-palestinian, relateaza cotidianul Times of Israel."Israelul este o natiune suverana si, ca orice natiune…

- Secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Abul Gheit, a catalogat drept "rusinoasa" initiativa unor tari de a celebra alaturi de Statele Unite mutarea ambasadei la Ierusalim, relateaza cotidianul Times of Israel. - continua -

- Constitutia Romaniei spune foarte clar care sunt prerogativele fiecarei puteri in stat si nu ar trebui sa existe o controversa pe tema mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat vineri fostul premier Dacian Ciolos. "N-ar trebui sa fie nicio controversa aici intr-un…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord.

- Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare continua seria dezvaluirilor socante. Invitat la o emisiune la Antena 3, acesta a povestit in direct cum a fost abordat de catre un inalt oficial al Ambasadei SUA la Bucuresti pentru a i se propune sa accepte un viceprimar UDMR. Edilul a povestit ca…

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

