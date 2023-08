Stiri pe aceeasi tema

- La doua luni dupa lansarea contraofensivei ucrainene impotriva trupelor ruse, oficiali occidentali descriu drept tot mai "sumbre" informatiile despre capacitatea trupelor ucrainene de a recastiga teritorii semnificative, relateaza marti CNN, care a intervievat patru responsabili americani si occidentali…

- Presedintele Volodimir Zelenski, intors dintr-un mini-turneu care l-a dus in Bulgaria, Cehia, Slovacia si Turcia, s-a dus sambata seara la Liov, unde, la implinirea a 500 de zile de la declansarea razboiului rus de agresiune, a luat parte la o slujba de rugaciune pentru Ucraina, informeaza un comunicat…

- Generalul american Ben Hodges, fostul comandant al trupelor SUA in Europa, considera ca blindatele de ultima generație, livrate de Suedia trupelor ucrainene, reprezinta „o veste proasta pentru apararea rusa”. Noile mașini de lupta suedeze au ajuns deja la unitațile ucrainene din prima linie, cel mai…

- Rusia a declarat ca fortele ucrainene au capturat duminica satul Peatihatki din regiunea Zaporojie in timp ce au suferit pierderi grele, intr-o recunoastere rara din partea Rusiei ca a a pierdut teren in Ucraina, informeaza dpa."Fortele ucrainene au reusit sa preia (satul) sub controlul lor", a scris…