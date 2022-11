Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat sambata ca Occidentul este pe calea unei ”victorii comune” asupra Rusiei, salutand totodata ajutorul militar care a facut posibila recucerirea Hersonului (sud), relateaza AFP și Agerpres. Imnul national ucrainean a rasunat la Herson in urma retragerii…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat sambata ca Occidentul este pe calea unei ”victorii comune” asupra Rusiei, salutand totodata ajutorul militar care a facut posibila recucerirea Hersonului (sud), relateaza AFP și Agerpres. Imnul national ucrainean a rasunat la Herson in urma retragerii…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat sambata ca Occidentul este pe calea unei „victorii comune” asupra Rusiei, salutand totodata ajutorul militar care a facut posibila recucerirea Hersonului (sud), relateaza AFP. Imnul national ucrainean a rasunat la Herson in urma retragerii de…

- Razboi in Ucraina, ziua 245. Administratia de la Moscova a informat Washingtonul in legatura cu planul de organizare a unor exercitii ale fortelor nucleare strategice, anunta Departamentul american al Apararii, conform agentiei Reuters.

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat vineri ca Statele Unite vor lua in considerare toate mijloacele de a promova diplomatia in relatia cu Rusia daca observa o deschidere, dar in acest moment Moscova nu da semne de disponibilitate sa se angajeze in discutii semnificative, informeaza Reuters,…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat vineri ca Statele Unite vor lua in considerare toate mijloacele de a promova diplomatia in relatia cu Rusia daca observa o deschidere, dar in acest moment Moscova nu da semne de disponibilitate sa se angajeze in discutii semnificative, informeaza Reuters,…

- Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a declarat ‚’persona non grata’’ un membru al Ambasadei Romaniei la Moscova, a transmis joi RIA, preluata de Agerpres. Potrivit sursei citate, decizia reprezinta o contramasura la expulzarea unui membru al Ambasadei Federatiei Ruse in Romania. „La 8 septembrie,…

- Rusia a anunțat joi ca expulzeaza un diplomat roman, ca raspuns la decizia similara luata de autoritațile de la București, scrie Reuters. Inca din luna martie, Romania, alaturi de toate statele UE, SUA și Marea Britanie, a fost trecuta de Rusia pe lista „țarilor neprietenoase cu Rusia”. Rusia și țarile…