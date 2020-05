Cap Limpede, stiri adevarate: Statele Unite dispun de „dovezi semnificative” ca noul coronavirus s-a propagat din laboratorul din Wuhan, in China, dar nu au „certitudinea”, a declarat miercuri seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, citat de AFP. Intrebat intr-o conferinta de presa despre afirmatiile diferitilor oficiali americani de rang inalt, divergente in ceea ce priveste acest subiect esential, Pompeo a […] Articolul Oficial american: „Avem dovezi semnificative ca virusul s-a propagat din laboratorul din Wuhan” apare prima data in Cap Limpede .