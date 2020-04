Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul iesean se arata contrariat de miscarea liberalilor: „Eu nu mai inteleg nimic din comportamentul politic al colegilor liberali! Cum sa contesti la CCR o serie de legi propuse de majoritatea Parlamentului si menite strict sa apere cetatenii si firmele romanesti de efectele dezastruoase ale…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a emis Ordinul prin care este stabilita metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgența (CSU). Certificatele de Situație de Urgența au ca scop susținerea operatorilor…

- Planul de masuri anuntat de catre Guvern pare a fi facut pentru a salva bancile si multinationalele, nicidecum firmele romanesti, mai ales IMM-urile, sau populatia, considera reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- ​Guvernul a adoptat un set de masuri care sa ajute economia, în aceasta perioada încercata de coronavirus. Trebuie sa luam în considerare ca resursele financiare sunt limitate, iar bugetul a fost secatuit în anii precedenți, lucru confirmat de foarte mulți economiști. Virusul…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, afirma ca aștepta ca premierul Ludovic Orban sa anunțe duminica un plan de masuri concrete pentru protejarea cetațenilor in fața epidemiei de coronavirus, dar, in schimb, a auzit doar sfaturi de “cum sa mergem pe strada”. ,,Ma așteptam,…

- Ce sanse are Florin Citu sa devina prim-ministru. Liberalii incep, luni, negocierile cu partidele parlamentare pentru a forma o majoritate Viitorul Guvern ar putea avea un nou prim-ministru, insa miniștrii raman cei din cabinetul Orban. Cu o excepție: Finanțele, adică portofoliul eliberat…

- Activitatea investitionala din Romania ramane una dintre cele mai scazute din Uniunea Europeana, in contextul in care doar 71% dintre firmele romanesti au investit in ultimul exercitiu financiar, fata de 85% la nivelul UE, conform sondajului de investitii al BEI, prezentat intr-o conferinta de presa…

- Orban: “ANAF a obligat firmele sa cumpere case de marcat fiscale, dar nu a luat servere. Te face sa te gandesti: nu cumva este o dovada clara a premeditarii evaziunii fiscale?” Romania are cel mai mic procentaj de colectare a taxelor si impozitelor din UE, una dintre cauze fiind faptul ca…