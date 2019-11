Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, femeia s-a prezentat la secția 149 din Iași, cu toate ca era arondata la o alta secție. Cand cei din comisie au indrumat-o spre secția in care putea vota, femeia s-a enervat și a inceput sa injure. Imediat a fost chemata și poliția.„Din primele…

- O femeie de 40 de ani a injurat și a lovit, duminica, unul dintre membrii unei comisii de la o secție de votare din Iași. La fața locului au intervenit polițiștii, care au amendat-o pe femeie și i-au intocmit un dosar penal.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, femeia s-a prezentat…

- Incident incredibil la sectia 149 din Iasi din cartierul Tatarasi. Loctiitorul sectiei de votare deschise la Scoala „Gheorghe I. Ghibanescu” a fost batut de o alegatoare nemultumita. O femeie cu domiciliul in cartierul Nicolina s-a prezetat la sectia de votare respectiva pentru a-si exercita dreptul…

- Evenimentele s-au petrecut in satul Odaia Manolache, care tine de comuna Vanatori. Membrii unui ansamblu folcloric cunoscut au intrat in sectia de votare imbracati in costume populare si interpretand o melodie cu substrat patriotic.

- Ileana Vogel, o doctorița romanca, a organizat o secție de votare in cabinetul ei de ortopedie din orașul german Usingen, landul Hessen, la 34 de kilometri distanța de Frankfurt am Main. Joi, cu o seara inainte sa inceapa turul intai al alegerilor prezidențiale in diaspora, comisia de votare din Usingen…

- Un cadru al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din structura Inspectoratului de Poliție Județean a fost agresat fizic duminica seara, in ziua primului tur al alegerilor prezidențiale din 10 noiembrie 2019.

- Masina in care se aflau sefii unei sectii de votare din judetul Iasi si cu care erau transportati sacii cu buletinele de vot a fost implicata, duminica seara, intr-un accident petrecut in apropierea Prefecturii iesene, dupa ce autoturismul a fost lovit de un autovehicul condus de un barbat care consumase…

- Romanii din diaspora au avut la dispoziție trei zile pentru a vota: 8,9 și 10 noiembrie, regula care se aplica și in al doilea tur. Prima secție de votare a fost inchisa, oficial. Cum arata votul? Prima secție de votare din diaspora a fost inchisa oficial Votul in diaspora pentru alegerile prezidențiale…