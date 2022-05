Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a avertizat ca SUA se va confrunta cu o crestere substantiala a infectiilor cu Covid-19 in aceasta toamna, pe masura ce imunitatea data de vaccinurile actuale scade si varianta Omicron se transforma in subvariante mai transmisibile. SUA au nevoie de mai multi bani pentru vaccinuri, terapii si teste de ultima generatie pentru a preveni transformarea infectiilor in spitalizari si decese, a spus oficialul. Pfizer si Moderna dezvolta vaccinuri reproiectate, care vizeaza mutatiile variantei Omicron, pentru a spori protectia impotriva infectiilor. Vaccinurile…