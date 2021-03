Oficial: A fost semnat ordinul de carantinare a localitatii Lumina

Stiri pe aceeasi tema

- Masura de carantinare zonala a fost prelungita cu 14 zile pentru orasul Bragadiru, incepand de luni seara, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov. Ordinul sefului DSU, secretar de stat dr. Raed Arafat, prevede prelungirea carantinei zonale pentru orasul Bragadiru incepand de luni, de la ora 22,00,…

- TIMISOARA. Ordinul prin care Raed Arafat a decis sa prelungeasca restrictiile la Timisoara cu inca 3 zile, peste hotararea luata de Comitetul pentru Situatii de Urgenta Timis de sambata, care oprise carantina, a fost anulat de Curtea de Apel Bucuresti. Decizia insa vine prea tarziu pentru a mai produce…

- Ordinul de carantinare pentru Saraiu a fost semnat de seful DSU., ordin ce il puteti consulta in sectiunea Documente a materialului. In cursul zilei de joi, 25 martie 2021, Directia de Sanatate Publica Constanta a efectutat analiza de risc pentru localitatea constanteana Saraiu, a transmis catre Institutul…

- Scandalul pe carantina impusa in Timișoara nu s-a stins. Curtea de Apel Bucuresti a anulat ordinul prin care seful DSU, Raed Arafat, a decis sa prelungeasca restrictiile in Timisoara, in perioada 22 – 24 martie, peste hotararea luata de CJSU Timis. Preșdintele CJ Timiș a facut anunțul pe intr-un mesaj…

- Secretarul de stat Raed Arafat a semnat, aseara, ordinul de carantinare zonala pentru localitațile Timișoara, Dumbravița, Ghiroda, Moșnița Noua și Giroc. Decizia este valabila din 08 martie, ora 00,00 pana in 22 martie, ora 00,00. La momentul intrarii in vigoare a acestui document, inceteaza ordinele…

- Premierul Florin Citu afirma ca documentul Ministerului Sanatatii care vorbeste despre vaccinare obligatorie nu are legatura cu actuala campanie de imunizare impotriva coronavirsului. "Este o lege care este in Parlament de trei ani de zile. Nu are nicio legatura cu camapania de vaccinare pe…

- Ministrul Educatiei si ministrul Sanatatii au semnat joi, 4 februarie, ordinul comun pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2. Ordinul…

- Ministerul Justiției a transmis un document Senatului Romaniei in care solicita clarificari in implementarea recomandarilor GRECO, respectiv masurile luate de Parlament pana la data de 29 februarie anul curent. Cu toate ca anul acesta, luna a doua nu are decat 28 de zile. Documentul semnat, probabil…